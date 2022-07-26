“محمد حمودة”: سنصل إلى إنتاج نفطي يبلغ 3 ملايين برميل يومياً

صرح الناطق بإسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” خلال مؤتمرٍ صحفي بروما: يمكن أن تكون موانئ ليبيا البوابة والممر من إفريقيا إلى أوروبا.

مضيفاً: تشجع ليبيا الشركات الإيطالية على القدوم إلى ليبيا للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

كما من الواضح أن تحقيق الاستقرار في ليبيا ضروري لضمان التحكم في تدفقات الهجرة وإدارتها، حيث يجب أن يُنظر إلى ديناميكية الهجرة على أنها تحدٍ يجب استغلاله واستخدامه وليست مشكلة

متابعاً: تم تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط لصالح التطوير، حيث تستثمر ليبيا في الوقود الأحفوري، وسنصل إلى إنتاج نفطي يبلغ 3 ملايين برميل يومياً.

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