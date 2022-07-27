أكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية “خالد مسعود” اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل الانتهاء من المرحلة الأولى لتسليم البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 “إيفاء”، لافتا إلى أن العدد قد وصل 50 ألف بطاقة وتم شحنها للاستخدام.

وأفاد “خالد مسعود” ضمن تصريحه أن عدد المستهدفات من هذه المنحة مليون و600 ألف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك أعداد آخرى من البطاقات ستصرف في القريب العاجل.

وفيما يخص المواطنات اللاتي لم تصل لهن رسائل تحوي الرمز السري أو رمز البطاقة؛ صرح مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن ذلك خلل فني بسيط وسيتم حله في أقرب وقت ممكن.

The post “خالد مسعود” لتبادل: تم شحن 50 ألف بطاقة خاصة بمنحة الزوجة والبنات.. ومن لم تصلها رسائل الرمز أو التسجيل فهو خلل فني سيتم معالجته appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا