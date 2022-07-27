وزير الحكم المحلي يتابع مع مصرف الادخار مبادرة الاسكان الشبابي

أستعرض وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أمس الإثنين مع مجلس ادارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري واللجنة الفنية لمبادرة الأسكان الشبابي نتائج اجتماعات المصرف مع شركة التهيئة العمرانية.

وتم استعراض مشروع مذكرة التفاهم بين المصرف والشركة بشان الاراضي المخصصة للاقراض.

كما تم استعراض العقود التي سيتم توقيعها بين المصرف والشركة.

وناقش الاجتماع نماذج العقود التي سيتم ابرامها بين المصرف والمستفيدين بالمبادرة.

و اعطي التومي بصفته رئيس اللجنة العليا للمبادرة الاذن لمصرف الادخار وشركة التهيئة العمرانية بتوقيع مذكرة التفاهم.

وتم تحديد اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022م موعداََ لتوقيع المذكرة.