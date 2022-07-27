العابد: الأولوية في الإفراجات المالية لأصحاب التعيينات في الحكومات السابقة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، إن الإفراجات المالية تستهدف 80 ألف موظف على مستوى ليبيا، وأن أكثر من 50% للعدد المستهدف بالإفراجات تابعين لوزارة التعليم.

وشدد العابد، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، على أنه لن يتم النظر في الإفراجات للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي.

وأكد العابد أن الأولوية في الإفراجات المالية لأصحاب التعيينات في الحكومات السابقة.

وأوضح العابد أن عدد من الجهات المستلمة لطلبات الإفراج فاقت 413 وحدة إدارية، حيث أُعطيت الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والأجهزة الأمنية.

وأشار العابد إلى أن المستهدفين من منحة الطلبة 351 ألف طالب، منوها بأن من ضمن المستهدفين بالإفراج قرارات الحكومة الليبية المؤقتة وقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 813.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري أعلنت لجنة الإفراجات المالية، الانتهاء من مطابقة بيانات الدفعتين الثانية والثالثة من الإفراجات مع منظومة الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية.

وأشارت وقتها إلى إحالة نسخة إلكترونية من البيانات الصحيحة إلى مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل لإجراء المطابقة من حيث الازدواج الوظيفي بالجهات خارج الجهاز الإداري.

وكذلك إحالة نسخة من البيانات إلى وزارة المالية للمطابقة من حيث الازدواجية داخل الجهاز الإداري للدولة.