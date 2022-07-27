صعود للدولار وانخفاض لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 27 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 27 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8886 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9556 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8903 دينار، والدولار الكندي 3.8023 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2735 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3018 دينار، والدرهم الإماراتي 1.331 دينار، والدينار التونسي 1.5448 دينار، والدرهم المغربي 0.4762 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 27 يوليو 2022: