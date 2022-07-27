بداية الإعداد لتنظيم الملتقى الاقتصادي الليبي الايطالي بمشاركة غرفة تجارة طرابلس

التقى رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” يوم الاثنين 25 يوليو 2022 م مع منظمة “اسسو لومباردا Assolombarda” بمدينة ميلانو الإيطالية.

وذلك بحضور القنصل الليبي في ميلانو “سالم جموم” ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري” ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية “أنور ابوستة” وعضو لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “الطيب الصالحي”.

يأتي هذا في إطار الترتيب لإقامة “الملتقى الاقتصادي الليبي الإيطالي” بمدينة ميلانو الإيطالية، وبحث اللقاء آلية تنظيم الملتقى تحت رعاية المؤسسات المختصة بمجالات الاقتصاد والاستثمار في كِلا البلدين بمشاركة القطاع الخاص من الشركات ورجال الأعمال المهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدين والعمل على تعزيز التعاون التجاري ودعوة الجانب الإيطالي للمساهمة في مشاريع إعادة الاعمار وتوطين الصناعات بدولة ليبيا.

أيضاً ممثلي عن منظمة اسسو لومباردا “بيترو سالا” مدير الشؤون المؤسسية و”كيارا فنالي” مديرة التدويل و”جوليا ريبيتو” مسؤولة عن التجارة الخارجية “أليساندرا سالينا أموريني”مديرة العلاقات الدولية.

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