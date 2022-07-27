استقرار أسعار النفط العالمي وخام برنت عند 104.55 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء رغم اتفاق أوروبي على خفض الطلب على الغاز بنسبة 15%، إثر بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.1 %إلى 104.55 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.5 %، إلى 95.25 دولار للبرميل.

وكان معهد البترول الأمريكي قد أكد أمس الثلاثاء، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وذلك بسبب استمرار لجوء الإدارة الأمريكية إلى الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط.