تأجيل حكم المحكمة الخاص بقضية “صنع الله” والدبيبة

أكد مراسل صحيفة صدى الاقتصادية بالهلال النفطي على تأجيل حكم المحكمة الذي كان سيصدر اليوم بخصوص قضية رئيس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله وذلك إلى الاربعاء القادم .

يذكر أن أعيان الهلال النفطي يحذرون من عودة صنع الله لأنه سيتم إغلاق النفط

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