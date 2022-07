تحقيق :

أعمال عنف وجرائم قتل متكررة منذ سنوات في ليبيا أمر ومع انه استثنائي مع تراكمات الحرب إلا أنه وللأسف أضحى عاديا في ظل عدم تطبيق القانون بالصفة الناجعة والهروب من تحمل المسؤولية و الضحايا في الأغلب من النساء. تابعوا تقرير “ضحايا الأضحى” للمزيد من التفاصيل #ليبيا #عنف #قتل #نساء #جريمة

