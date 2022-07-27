رويترز: “عون” يؤكد رفع الإنتاج النفطي إلى هذا المستوى

صرح وزير النفط في مقابلة مع وكالة رويترز العالمية للأنباء إن ليبيا تمكنت الآن من زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وبحسب رويترز انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 104.80 دولار للبرميل حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1٪ إلى 95.78 دولار.

وأشارت رويترز إلى أن إنتاج النفط الليبي تعافى في الأيام الأخيرة بعد أن استأنفت البلاد تصدير النفط الأسبوع الماضي حيث وصلت أولى ناقلات النفط إلى ليبيا لتحميل النفط والتصدير منهية بذلك حالة قوة قاهرة على حقول النفط والموانئ الرئيسية التي كانت مغلقة منذ أبريل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية