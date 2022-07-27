نشرة حركة السفن القادمة إلى ميناء بنغازي البحري

بنغازي 27 يوليو 2022 (وال) _ أفاد (سمير فرج النبال) رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ _ لوكالة الأنباء الليبية _ بحركة السفن القادمة لميناء بنغازي البحري خلال الأيام القليلة الماضية وهي كالآتي:-

السفينة F A الدرا القادمة من بورسعيد الوكيل الملاحي الرواد وعلى متنها 256 حاوية.

السفينة ماي فيلد القادمة من تركيا الوكيل الملاحي أمواج ليبيا وتحمل 235 حاوية.

السفينة كونت شيب جان القادمة من مالطا الوكيل الملاحي أمواج ليبيا والمحملة بـــ 412 حاوية .

السفينة فينتو دي بوليتا القادمة من إيطاليا الوكيل الملاحي طلميثة الحديثة وعلى متنها 23 حاوية.

السفينة هيروكي القادمة من الصين للوكيل الملاحي المنتظمة والمحملة بــ21567طن من الأرز أي مايقدر بـــ730 ألف شوال.

السفينة جبريل H القادمة من رومانيا للوكيل الملاحي البحرين وعلى متنها 7000 طن من القمح.

الناقلة كربتي كابيتال القادمة من مالطا للوكيل الملاحي الملاح والمحملة بــ 29932 طن وقود البنزين.

الناقلة هولد ميرسك القادمة من بلجيكا للوكيل الملاحي الملاح محملة 31198طن من وقود البنزين.

الناقلة سيلو دي ساليرنو القادمة من إيطاليا الوكيل الملاحي البدر وتحمل 30799 طن من وقود الديزل. (وال _ بنغازي) ه أ

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