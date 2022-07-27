اجتماع هام ما بين ديوان المحاسبة طرابلس وهيئة سوق المال الليبي

عقد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس صباح هذا اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مع رئيس لجنة الإدارة لهيئة سوق المال الليبي وعدد من أعضائها.

كما قام رئيس الهيئة بإستعراض الصعوبات والمشاكل التي تواجه الهيئة ومشاريعها المتوقفة وسبل تفعيلها واستكمالها ، ومناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة سوق المال الليبي وديوان المحاسبة.

واختتك الاجتماع بالاتفاق على إقامة ورش عمل فنية بين الجانبين ، والتنسيق المستمر فيما يخص الرقابة على الجهات التابعة للهيئة ، بحيث لا تتدخل الاختصاصات الرقابية بين ديوان المحاسبة وهيئة سوق المال الليبي.

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