احتضنته تونس: اختتام أعمال مجموعة التفكير بليبيا حول التخطيط الاستراتيجي المحلي

احتضنت تونس اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022, اليوم الختامي لأعمال مجموعة التفكير بليبيا حول “التخطيط الاستراتيجي المحلي والتشاركية والإدارة البلدية وإدارة النفايات” بحضور عدد من رؤساء البلديات في ليبيا وممثلين عن المجتمع المدني بليبيا وممثلين عن الحكومة.

ويتزامن اليوم الختامي مع اختتام برنامج تطوير الخدمات المحلية وترسيخ الشفافية على المستوى المحلي “إيصال” الذي ينفّذه “المكتب الإقليمي لمنظمة شمال افريقيا والشرق الأوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية” بالشراكة مع “المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية” بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية.

وتم خلال اليوم الختامي عرض التقرير النهائي للمشروع الذي انطلق بداية من شهر أفريل سنة 2019 وتواصل الى غاية جويلية الجاري.

ويهدف برنامج “إيصال” الى تحسين الاطار العام من أجل تنفيذ خطة تطوير الخدمات المحلية في ليبيا ودعم قدرات البلديات في مجالات الحوكمة والتشاركية والشفافية والتنمية المحلية وذلك من خلال مساندة المؤسسات الليبية لانجاح إرساء مساري اللامركزية والحكم المحلي وفق منهجية تقوم على تقديم الدعم الفني الضروري للإدارات الحكومية الليبية المكلّفة بوضع سياسات إصلاحية وأبرزها وزارة الحكم المحلي والبلديات ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في هذ المجال.

وعملت المنظمة منذ انطلاق المشروع سنة 2019, على تنظيم دورات تدريبية بمختلف البلديات في ليبيا وذلك بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي الليبية فضلا عن انجاز دراسات تتعلق بمجالات تجميع الفضلات والمالية المحلية والنقل والصحة وتنظيم جهاز الحرس البلدي.

كما تم انشاء “مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية” مع الاستئناس بالتجربة التونسية من خلال القيام بزيارات ميدانية و الاطلاع على طرق عمله وأهدافه والجوانب التنظيمية والتشريعية والدورات التدريبية الذي نظّمها لفائدة المدرّبين حول الحكم المحلي وتعليم الكبار والمشاركة المجتمعية.

وقد تمكّن برنامج “إيصال” من تنفيذ عديد المشاريع النموذجية في عدد من البلديات في ليبيا تمثّلت أساسا في وضع مخططات بلدية لادارة النفايات بعدد من البلديات منها بلدية “وادي عتبة” وبعث مركز التدريب للمرأة والطفل والشباب ببلدية “تراغن” وتهيئة حدائق عمومية بكل من بلديات “الشرقية” و”مرادة” ومكاتب خدمات للمواطن بكل من بلديات “وادي البوانيس” و”الدرج” و”غريان” .

ونجح البرنامج في تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني على غرار “رابطة المجالس البلدية” و”شبكة النساء المنتخبات” فضلا عن تنظيم جلسات حوارية ,مازال أغلبها مستمر, لمناقشة التوصيات المنبثقة عن الدراسات التي تم إنجازها خلال فترة المشروع وتعزيز التفاعل بين البلديات والباحثين فضلا عن وضع 6 مواثيق بلدية.

وقد اعتمد برنامج “إيصال” في عمله على منهجيات تشاركية تقوم على دراسات تقوم على تشخيص الواقع في ليبيا مع فتح المجالات أمام مختلف الإدارات ومكوّنات المجتمع المدني والمتساكنين للمساهمة في التخطيط وبرمجة الخدمات المسداة كما تم تنظيم دورات تدريبية في مجالات متعدّدة منها التخطيط والتشاركية وإدارة النفايات ..

وتجدر الإشارة الى أن البرنامج تزامن مع جائحة “كوفيد-19” ,حيث عمل البرنامج على تطوير برامجه لمرافقة البلديات في إدارة الأزمة من خلال وضع منصة للإجابة على جميع تساؤلات البلديات من قبل مختصين وتزويد البلديات الشريكة بمعدات وتجهيزات.









The post احتضنته تونس: اختتام أعمال مجموعة التفكير بليبيا حول التخطيط الاستراتيجي المحلي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا