هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تؤكد على ضرورة تعاون السلطة التنفيذية في تزويد إدارة القضايا ببيانات ومستندات

عقد اليوم الأربعاء بمقر الإدارة العامة للرقابة طرابلس على قطاع الخارجية، الاجتماع التقابلي الثاني بين فريقي التواصل من الجهتين، وذلك تنفيذا لإتفاقية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية وإدارة القضايا في تيسير تبادل المعلومات والوثائق وإجراءات الوقائع في الدعاوى القضائية والتحكيمية المنظورة بالخارج .

وتم خلاله التشاور حول بعض القضايا والتنسيق بشأنها، والتأكيد على ضرورة تعاون السلطة التنفيذية في تزويد إدارة القضايا ببيانات ومستندات ووثائقِ الدعاوى القضائية والتحكيمية المنظورة بالخارج؛ وذلك تسهيلا لإجراءات الإدارة في الترافع عن قضايا الحكومة، وتعزيزا لدفوعاتها في قضايا التحكيم المتعلقة ببعض اتفاقات التسوية المبرمة مِن قِبل بعض مسؤولي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

كذلك أكدت الهيئة على تذليل صعوبات الإدارة في استيفاء المستندات ذات العلاقة بهذا الملف من قبل الجهات الخاضعة لرقابتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجهات المقصّرة في تقديم المستندات المطلوبة من قبلها؛ لتجنب إلزام الدولة الليبية بمصروفات تلك الدعاوى؛ وحفاظا على المال العام، وتحقيقا للمصلحة العامة.

ويشار إلى أنّ الهيئة قد قامت في وقت سابق بتعميم كتابها بإلزام السلطة التنفيذية بالتقيد بأحكام قانون إدارة القضايا؛ تحقيقا للمصلحة العامة.





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