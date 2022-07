الإفراجات المالية.. وزير الخدمة المدنية: نصفهم من قطاع التعليم

قال وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، إنّ الإفراجات المالية ستستهدف أكثر من 80 ألف موظف على مستوى ليبيا، ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم ومؤسسات الخدمية.

وأوضح العابد في مؤتمر صحفي، أنّ أكثر من 50% من العدد المستهدف في الإفراجات المالية، هم موظفون ومعلمون تابعون لوزارة التعليم، وأنّه لن يتم النظر في الإفراجات التي تتبع الجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، مشيرا إلى أن طلبات الإفراج تجاوزت 413 جهة.

وذكر العابد أنّ عدد الموظفين الذين جرى استلام بياناتهم في قطاع الخدمة المدنية، بلغ 871 موظفا وأن المستهدفين بالإفراج يبلغ 3130 موظفا.

وفي قطاع التعليم، قال العابد إنّ عدد الموظفين الذين استلمت بياناتهم في الدفعة الثالثة بلغ 6606 موظفين، وأن عدد المستهدفين بالإفراج 5160 معلما بينهم 183 من غير الليبيين.

وتابع العابد أنّه سيتم مراجعة كل العقود القديمة ومطابقتها والتأكد من صحة الأسماء والأرقام الوطنية، موضحا أن قرابة 20 ألف موظف بقرارات الحكومة المؤقتة، يجري حاليا العمل على فرزهم ومطابقتهم.

