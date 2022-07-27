بدء طباعة الدفعة الثانية من بطاقة إيفاء وتفعيل بطاقات الدفعة الأولى لمنحة الزوجة والبنات فوق 18 عام

قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الناصر الطرشاني ، إنه تم البدء في طباعة الدفعة الثانية من بطاقات إيفاء، والبالغ عددهم 166 ألف بطاقة من قبل إدارة مصرف الجمهورية ،وستكون جاهزة خلال أسبوعين.

وأوضح الطرشاني أن رسائل التفعيل والرمز السري قد بدأت تصل لمستفيدات الدفعة الأولى عن طريق الرقم 15051 ، مضيفا أنه يمكن لهن سحب المبلغ أو الشراء بالبطاقة .

يشار إلى أن إجمالي المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 سنة، يبلغ مليون و330 ألف مواطنة.