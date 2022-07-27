اجتماع بين “المبروك” و”بن قدارة” لمناقشة الملفات المالية المتعلقة بقطاع النفط

عُقِد صباح الأمس الثلاثاء اجتماعٌ ضمّ وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بمقر المؤسسة، بمشاركة مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان علي سالم” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والإدارت الفنية للجانبين.

حيث تم خلال الاجتماع بحث الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها و الآليات والخطط والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تطوير قطاع النفط لأجل زيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني.

وخلص الاجتماع إلى تكثيف الاجتماعات الدورية ما بين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط لأجل حل كافة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة بشكلٍ خاص والقطاع بشكل عام، وكذلك العمل على تطوير وتحسين مستوى الإنتاج وانتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية للإيرادات والنفقات الخاصة بالقطاع.

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