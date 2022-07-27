“الدبيبة” يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح

قام رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، باعتماد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية “توفيق الدرسي”، وعدد من مديري المراكز الطبية ورئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي، ومستشار وزير المالية، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

حيث يستهدف البرنامج إجراء 300 عملية قلب مفتوح من خلال المراكز الطبية في بنغازي ومصراتة وزليتن، ومستشفى طرابلس الجامعي، والمركز الوطني لأمراض القلب، واعتباره تجربة عملية لتوطين العلاج بالداخل.

وبعد استعراض البرنامج عبر عرض ضوئي، مُعد من وزارة الصحة والذي تم اعتماده من رئيس الوزراء، الذي شدد خلال كلمته في الاجتماع على ضرورة اعتماد برنامج عمليات المفاصل الصناعية، وزراعة القوقعة، إلى جانب تطوير برنامج زراعة القرنية.

كما أصدر “الدبيبة” تعليماته باعتماد المخصصات المالية اللازمة، لتنفيذ عدد 4 برامج وفق الخطة المقدمة من وزارة الصحة، والإعلان بشكل متكامل للمواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه البرامج، وأن تستمر الخطة إلى نهاية العام الجاري، حتى يتم تقييم البرامج إداريا وفنيا وماليا، وضرورة إعداد خطة متكاملة لعام 2023.

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