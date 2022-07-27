اقتصاد

خاص..مصدر بالتجاري الوطني يكشف عن إستمرار شبهات الفساد به وحكم جديد بخصوص الإدارة.. وهذه التفاصيل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على عدد من البلاغات عن شبهات فساد بالمصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية ، وتتحفظ عليها صدى “مؤقتاً” إلى حين فصل القضاء فيها .

وتتضمن هذه البلاغات تلاعب خطير وشبكات فساد وتم إخطار مكتب النائب العام ، وأضاف المصدر أن هناك معلومات مؤكدة عن حكم قضائي من محكمة استئناف البيضاء بإيقاف مجلس الإدارة الجديد ، مضيفاً أن حكم الاستئناف يسمح بالطعن فيه بالمحكمة العليا إلا أنه حكم بات واجب النفاذ .

وطالب في نهاية حديثه النائب العام بسرعة التدخل لوضع حد لما وصفها بالمهزلة الإدارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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