خاص..مصدر بالتجاري الوطني يكشف عن إستمرار شبهات الفساد به وحكم جديد بخصوص الإدارة.. وهذه التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على عدد من البلاغات عن شبهات فساد بالمصرف التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية ، وتتحفظ عليها صدى “مؤقتاً” إلى حين فصل القضاء فيها .

وتتضمن هذه البلاغات تلاعب خطير وشبكات فساد وتم إخطار مكتب النائب العام ، وأضاف المصدر أن هناك معلومات مؤكدة عن حكم قضائي من محكمة استئناف البيضاء بإيقاف مجلس الإدارة الجديد ، مضيفاً أن حكم الاستئناف يسمح بالطعن فيه بالمحكمة العليا إلا أنه حكم بات واجب النفاذ .

وطالب في نهاية حديثه النائب العام بسرعة التدخل لوضع حد لما وصفها بالمهزلة الإدارية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية