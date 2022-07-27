اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ببلدية المرج

المرج 27 يوليو 2022 (وال)- عقد عميد بلدية المرج – رئيس اللجنة الفرعية وليد صلهوب، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

اللجنة الفرعية المشكلة لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة؛ تتكون من مصرف الأدخار، صندوق الزكاة، الشؤون الأجتماعية، مكتب الشباب – عضو عن العمل التطوعي).

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة الألية التي سيتم تنفيذها والخطوات التي سيتم إتخاذها في تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، وتنفيذ ما ورد في قرار اللجنة العليا رقم (4) بشأن اعتماد وآليات عمل اللجان الفرعية وفق عدة نماذج المذكورة في القرار المشار إليه. (وال) أ م/ ر ت

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