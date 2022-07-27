تفاصيل هامة بخصوص الإفراجات المالية.. تعرف عليها

عقدت لجنة الإفراجات المالية اجتماعها الثالث للعام 2022م برئاسة وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا وحضور رئيس اللجنة ونائبه وجميع أعضائها وذلك يوم أمس الثلاثاء بمقر الديوان.

تناول الاجتماع مناقشة سياسات وتوصيات رئاسة مجلس الوزراء بشأن سرعة إجراء الإفراج عن مرتبات الموظفين المستهدفين بالإفراج والذين أعتمدت بياناتهم وإجراءاتهم الوظيفية من خلال الدفعتين الثانية والثالثة.

كما تولى وكيل الوزارة لشؤون الوظيفة ورئيس لجنة الإفراجات المالية رئاسة الاجتماع عقب مغادرة الوزير وشرعت اللجنة في بنود جدول أعمالها.

وركزت من خلاله على:

عرض مطابقة مصلحة الأحوال المدنية بشأن الرقم الوطني.

عرض مطابقة مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل والتأهيل بشأن الازدواجية.

كماتم الإتفاق على إحالة المطابقة لأعضاء اللجنة عن وزارة المالية للمطابقة وضرورة إحالة الأثر المالي من خلال اللجنة إلى رئاسة الوزراء عن طريق وزير الخدمة المدنية المكلف.

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