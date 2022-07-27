مركز البحوث الزراعية ينظم دورة تدريبية حول الاستشعار عن بعد

البيضاء 27 يوليو 2022 (وال) _ انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء، فعاليات الدورة التدريبية للاستشعار عن بُعد في مجال الزراعة، والتي تُقدمها أستاذ مساعد في الأمراض الفيروسية والاستشعار عن بُعد (غزالة إبراهيم فضيل) .

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قالت مدير إدارة الإعلام والإرشاد بمركز البحوث الزراعية والحيوانية (شيخة سلام) إن الدورة استُهِلت بكلمة مدير عام المركز (عبد الحميد بوسلوم) موضحاً أن الدورة خطوة ستتبعها خطوات ودورات أخرى مٌتقدمة بما يخدم القطاع الزراعي في ليبيا، وستُعزز بعقد اتفاقات مع منظمات دولية، ناهيك عن الاتفاقية التي ستوقع مع مركز الأرصاد والاستشعار عن بعد في ليبيا.

وأضافت سلام: بعد ذلك بدأت فعاليات الدورة بالتعرف على هذه التقنية وتاريخها، واستخدام هذا المصطلح الذي بُدِأ منذ عام 1962 م ومراحل الاستشعار عن بُعد ومميزاته، كما تم التطرق إلى وسائل استخدام هذا البرنامج في مجال الزراعة، وبدء استعماله في الدول العربية وتطوره ومكوناته.

واكملت: اختتمت فعاليات اليوم الأول بنبذة مختصرة حول الطاقة والموجات الكهرومغناطيسية، والإجابة عن بعض الأسئلة للسادة المُتدربين، مشيرة إلى أن فعاليات الدورة تستمر لأربعة أيام متتالية. (وال _ البيضاء) ه ع

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