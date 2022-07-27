خاص.. “صدى الاقتصادية” تتحصل على معلومات دولية جديدة حيال عوائد النفط والمؤسسة

وفقاً لمصادر لصحيفة صدى الاقتصادية فإن بريطانيا تسعى من خلال إرسال مبعوثها إلى تعزيز دورها على الرغم من ضغوطات السفير الأمريكي نورلاند التي تدفع نحو إنشاء نظام مالي لإدارة عوائد النفط ويبدو الخلاف جوهرياً بين القطبين اللذان يتفقان بأمور كثيرة.

كما تحصلت صدى على معلومات تفيد بأن هناك دعوة قريبة لمسؤولين ليبيين بقطاع الطاقة لزيارة لندن نهاية أغسطس لوضع ترتيبات جديدة تتناسب مع مصالح البلدين، حيث تسعى لندن إلى تفعيل دور شركة شيل المتعثر منذ سنوات لدعم جهود رفع إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا للحد من النفوذ الروسي خاصة بعد تقويض دور قوات الفاغنر

بينما ركزت تصريحات مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنسق لدى الامم المتحدة “ستيفن هيكي” إلى ضرورة العمل على إنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.

وأكدت مصادر مطلعة لصدى بأن اجتماع خاص دار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وستيفن وتناول الطرفين فيه ملف الطاقة كأولوية قصوى بينما أكد الوفد الانجليزي احترامهم للسيادة الدولة الليبية وعدم دعمهم لأي طرف أو فرضهم شخصيات بعضوية مجلس إدارة المؤسسة المعين حديثًا والذي جاء وفقاً لقرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية .

كما كشف مصدر دبلوماسي أيضاً بأن زيارة الوفد للخارجية الليبية وللمجلس الرئاسي قد يكون هناك زيارات للشرق الليبي أيضاً قريبا وبأن ملف الطاقة كان على أولويات الزيارة

ولم يتطرق المجتمعون للأمور المتعلقة بشرعية تعيين مجلس جديدة من عدمها لكن بريطانيا، أكدت للجميع بإلتزامها بضمان حياد المؤسسة الوطنية للنفط ووفائها بإلتزاماتها أولوية قصوى.

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