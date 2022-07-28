انخفاض الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 28 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8669 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9764 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9235 دينار، والدولار الكندي 3.8005 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2718 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2959 دينار، والدرهم الإماراتي 1.325 دينار، والدينار التونسي 1.538 دينار، والدرهم المغربي 0.4747 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 28 يوليو 2022: