عدد من السفراء يرحبون برفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط

ناقشت وزارة النفط والغاز والمؤسسة التابعة لها وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلى الدول المشاركة .

حيث تم ذلك خلال مأدبة عشاء أقامتها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى للسفراء المعتمدين لدي دولة ليبيا وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية .

كما أعرب المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول و الموانئ الليبية ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.

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