الحرس البلدي بنغازي يضبط مخالفات داخل المدينة

بنغازي 28 يوليو 2022 (وال) _ ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي، فرع بنغازي المركز، أمس الأربعاء، مخزنا غير مطابق للمواصفات والمعايير المعمول بها، نظرا لتخزين المواد الغذائية، داخله بصورة غير ملائمة.

وبدوره، أكد عضو مكتب الإعلام بالجهاز، (بشير الشريف), إن المخزن الذي تم ضبطه يفتقر للشروط الصحية، مضيفاً أنه كان يستعمل لتربية بعض الحيوانات مثل القطط، وهو ما يعد مخالفا للقانون.

وتابع الشريف، أن الكمية المضبوطة، تفتقر للمواصفات والشروط الصحية، نتيجة عدم وجود شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مشيراً إلى أن المكان معرض لكافة الأمراض والقوارض والحشرات.

وأوضح، أن عناصر الجهاز، قاموا بإقفال المكان وضبط كافة العاملين به وإحالتهم للتحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى هامش الجولات التفتيشية قام جهاز الحرس البلدي “بنغازي المركز” بحملات على المطاعم والأسواق ضمن النطاق الإداري لها، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات السريعة بنطاق بنغازي المركز، وذلك بعد ضبط لحوم دواجن يشتبه بانهاء غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية .

هذا و يتم التجهيز بمكان غير مطابق للمواصفات الصحية وبالقرب من دورة المياة، تم قفل المطعم وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية. (وال _ بنغازي) ف و

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