منظمة الصحة العالمية تطالب برفع الضريبة الجمركية على سلعة التبغ

قال مدير إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك سالم بصير، إن ليبيا لن تقوم بتغيير الضريبة الجمركية على سلعة التبغ والمقدرة 30%، موضحا بأن سلعة التبغ المصنعة بالدول العربية لا تخضع للضريبة الجمركية ،في حين تخضع مادة التبغ المصنعة في المناطق الحرة بالدول العربية إلى الضريبة الجمركية.

وأضاف البصير لتطبيق بكم الاخباري، إن منظمة الصحة العالمية طالبت كافة الدول ومن بينها ليبيا برفع الضريبة الجمركية على سلعة التبغ للحد من ظاهرة التدخين عالمياً.

يذكر بأن عدد من الدول العربية قامت برفع أسعار التبغ على خلفية رفع الضريبة الجمركية.