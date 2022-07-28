اقتصاد

منظمة الصحة العالمية تطالب برفع الضريبة الجمركية على سلعة التبغ

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قال مدير إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك سالم بصير، إن ليبيا لن تقوم بتغيير الضريبة الجمركية على سلعة التبغ والمقدرة 30%، موضحا بأن سلعة التبغ المصنعة بالدول العربية لا تخضع للضريبة الجمركية ،في حين تخضع مادة التبغ المصنعة في المناطق الحرة بالدول العربية إلى الضريبة الجمركية.

وأضاف البصير لتطبيق بكم الاخباري، إن منظمة الصحة العالمية طالبت كافة الدول ومن بينها ليبيا برفع الضريبة الجمركية على سلعة التبغ للحد من ظاهرة التدخين عالمياً.

يذكر بأن عدد من الدول العربية قامت برفع أسعار التبغ على خلفية رفع الضريبة الجمركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك