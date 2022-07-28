“الدبيبة” يعلن عن البرنامج الوطني للاستغناء عن العلاج في الخارج

أعلن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطينة “عبد الحميد الدبيبة” اليوم عن البرنامج الوطني للاستغناء عن العلاج في الخارج والاعتماد على كوادرنا ومراكزنا وإمكانياتنا سنجعل الأولوية للدكاترة الليبين الموجودين في الخارج في قائمة الزائرين لتنفيذ العمليات وفق قوله.

وقال: استُنزِفنا من عمليات العلاج بالخارج والمصاريف التي نقوم بها يومياً، وكل شهر تخرج مبالغ “ضخمة” للعلاج بالخارج، وسنسعى إلى تغيير نوعي لجعل العلاج بالداخل يملك الحيز الأكبر عبر المراكز والمستشفيات العامة أو القطاع الخاص والدكاترة الزائرين.

وتابع بالقول: أغلب من يعالجون في الخارج من مرضى الأورام، هو بسبب نقص الجرعات، لنرى أين وصل بنا الإهمال!، وثُبت لنا أنّ هذه الدول تستخدم الأدوية من الدرجة الثالثة ونحن هنا نجلب في بلادنا الدرجة الأولى دائماً، كما وضعنا في الصحة جيد وجيد جداً، نحتاج فقط “استفاقة” لأنفسنا ولإمكانياتنا ولمراكزنا ومرضانا. هدفنا دائماً تقليل المرضى المسافرين إلى خارج الوطن.

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