الوطنية للنفط تبحث آوجه التعاون مع سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا

طرابلس 28 يوليو 2022 (وال) _ اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا، وذلك خلال مأدبة عشاء نظمتها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وناقش المشاركون في مأدبة العشاء، التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط وممثلى الدول المشاركة.

كما عبر المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة، واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول و الموانئ الليبية، ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية. (وال _ طرابلس) ع م

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