وزارة النفط بحكومة الوحدة بالتنسيق مع الخارجية تقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، إن وزارة النفط والغاز، أقامت بالتنسيق معها، مأدبة عشاء للسفراء المعتمدين لدي دولة ليبيا وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور فرحات بن قدارة وعدد من وزراء الحكومة.

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أنه جرى نقاش على هامش المأدبة بشأن التعاون في مجال النفط بين المؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي الدول المشاركة.

وذكرت الوزارة، أن سفراء الدول عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة، التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من كافة الحقول والموانئ الليبية، ورجوعه إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.