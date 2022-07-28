خاص.. رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي يكشف لصدى عن قيمة الديون المتراكمة على ليبيا ويطالب الدولة الليبية بتسديدها

صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال: أن تركيا تطالب ليبيا بتسديد ديونها حيث أن إجمالي الدين المطلوب يتجاوز المليار دولار أمريكي و كذلك مليار وسبع مائة مليون دولار أمريكي خسائر الشركات التركية جراء دفع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي سنويا كغرامة بنكية لعدم إستكمال القيد وخطابات الضمان و كذلك مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي قيمة الأضرار التي لحقت بمواقع المشاريع المنعقدة مع ليبيا.

وأضاف كرانفيل لصدى الاقتصادية أنه سبق أن وقعنا مع وزير التخطيط السابق الطاهر الجهيمي إتفاقية تنص على سداد كافة الديون المتراكمة على الدولة الليبية، ولكن للأسف لا زلنا في إنتظار تفعيل الإتفاقية ليومنا هذا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية