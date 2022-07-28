ماذا تعرف عن معبر مشهد صالح الحدودي بين ليبيا وتونس وأهميته الاقتصادية والخدمية ؟

يعتبر معبر مشهد صالح هو المنفذ الحدودي الثالث بين ليبيا وتونس، ويمثل نقلة إقتصادية وخدمية كبيرة للبلدين، في حال إكتمال الأعمال المتوقفة به من الجانب الليبي منذ عام 2015، لأنه يخفف كثيراً من الازدحام الحاصل في معبري رأس جدير ووزان.

ويبعد المعبر على العاصمة طرابلس حوالي 300 كيلومتر، وعن مدن الجبل الغربي وباطن الجبل 145 كيلو متر، ويمكن استغلاله في تطوير وزيادة حركة نقل البضائع والسلع التجارية بين البلدين.

يشار إلى أن معبر رأس اجدير يسافر منه يومياً قرابة 8000 آلاف مسافر، ومعبر وزان يخرج ويدخل منه يومياً حوالي 3000 آلاف مواطن ليبي.