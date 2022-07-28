صعود أسعار النفط إلى أكثر من دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

شهدت الأسواق العالمية، صعود النفط إلى أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الخميس، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بتحسن الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين، بينما دعم انخفاض مخزونات الخام وانتعاش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.82 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.22 دولار يوم الأربعاء.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.70 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.44 دولارًا، أو 1.5 بالمئة، بعد ارتفاعه 2.28 دولارًا في الجلسة السابقة.

وقالت تينا تينج، المحللة في “سي إم سي ماركتس”، بحسب رويترز، إن معنويات المخاطرة قد تعافت من مخاوف الركود بسبب التفاؤل المستمر بشأن الأرباح في الولايات المتحدة وخطابات الاحتياطي الفيدرالي الأقل حدة بشأن رفع أسعار الفائدة، والتي دعمت الارتفاع في سوق النفط الخام.

رفع سعر الفائدة

ورفع، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بما يتماشى مع التوقعات، لتهدئة التضخم، في حين انخفض الدولار بسبب الآمال في مسار أبطأ للمشي.

وسجلت صادرات الخام الأمريكية، رقما قياسيا قدره 4.5 مليون برميل يومي، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بخصم حاد مقارنة برنت، مما يجعل مشتريات النفط الخام الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

نفط ليبيا

وقال مسؤولون تنفيذيون، هذا الأسبوع، إن نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، قد يكون محدودًا أيضًا بسبب توافر معدات التكسير الهيدروليكي وأطقمه، فضلاً عن قيود رأس المال.

لكنهم أضافوا أن هذا يقابله تطبيع الإمدادات الليبية، مما أدى إلى سوق نفط عالمي متوازن إلى حد كبير في الربع الرابع، يليه تراكم مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أسبوع، العمل بشكل جاد إلى رفع إنتاج ليبيا من الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا.