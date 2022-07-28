“الدبيبة”: سيتم تخصيص 80 مليون دينار لكافة البرامج الطبية العاجلة خلال هذه الفترة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: هناك عشوائية في إدارة البرامج والقطاع الصحي بشكل عام.

مضيفاً: المرضى الليبيون يتم إخراجهم من المستشفيات في بعض الدول وهذا شيء مخجِل، ونريد الدخول في مشروعات حقيقية تفيد الشعب، إلى جانب البرامج الصحية كزراعة القرنية والقوقعة وعلاج مفصل الركبة وعمليات القلب المفتوح لابد أن ترى النور لقفل الطريق أمام السماسرة في الداخل والخارج.

متابعاً: 80 مليون دينار سيتم تخصيصها لكافة البرامج الطبية العاجلة خلال هذه الفترة، وفق اتفاقية مع وزارة الصحة أو جهاز العلاج بالداخل والخارج، ويتم بعدها حصر الحالات المستهدفة بالعدد وتحديد موعد العمليات وأماكنها.

كما أن الحالات الموجودة في المنطقة الجنوبية والتي تُحدّد مواعيد علاجها في الشرق أو الغرب، سنتكفل بتغطية تكاليف الإقامة والتنقل للمريض حتى إنهاء علاجه عبر وزارة الصحة، حيث سنقدّم الدعم الكامل لاستقرار وتغيير مسار العلاج من الخارج للداخل.

وختم حديثه قائلاً: لابد من استرجاع الثقة المواطن الليبي في الطبيب، وذلك عبر البرامج المستمرة والاستفادة من الإمكانيات ومعاملة المواطن بشكل آدمي، وإنهاء العبث الحاصل في المستشفيات حتى تلك التابعة للقطاع الخاص.

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