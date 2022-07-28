الوطنية للنفط تضخ 140 مليون قدم مكعب من الغاز لمحطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها مدت محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي بالغاز ،بمقدار 140 مليون قدم مكعب في اليوم ، وذلك للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن حقل أبو طفل قام بعملية ضخ الغاز المنتج والمعالج إلى حقل الساحل التابع لشركة سرت عبر حقل الانتصار 103، التابع لشركة الزويتينة للنفط، بمعدل مبدئي 3.5 مليون قدم مكعب في الساعة، بالإضافة لاستئناف ضخ المكثفات من حقل أبوالطفل لحقل الانتصار 103، ومنه إلى معمل الغاز بميناء الزويتينة.