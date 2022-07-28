غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس توقع مذكرة تفاهم مع الغرفة الإندويسية

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع غرفة االتجارة والصناعة الأندونيسية بمحافظة جاوا الأندونيسية مذكرة تفاهم وذلك في اطار تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتم التوقيع بحضور مساعد شؤون الرعاية الحكومية بمحافظة جاوا الوسطى وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين.

وضمّ وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج دريبيل رئيس لجنة إدارة الغرفة الطيب الصالحي عضو لجنة الإدارة.

في حين ضم المهندس عبدالسلام العيساوي مدير المشروع الوطني للزراعة المائية بمكتب طرابلس.

فضلا عن عدد من رجال الاعمال والمستثمرين منتسبي الغرفة.

وعقد وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس خلال زيارته الى جمهورية اندونيسيا خلال الفترة 18 – 22 يوليو 2022 م لقاءات مع عدد من وكلاء ومديرو الادارات بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الوطنية والبحرية والثروة السمكية والغرفة التجارية جاكرتا والكلية السمكية والعلوم البحرية.

وذلك لبحث أوجه التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاطلاع على التجربة الاندونيسية في تفعيل الاقتصاد الأزرق والزراعة المائية.

في حين وأجرى الوفد زيارات الى معرض جاوا للصيد البحري وكذلك عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة.

فضلا عن زيارة شركات الصيد البحري وتعبئة وتغليف المنتجات البحرية ومصنع قوارب الصيد البحري بمحافظة جيبارا.

في يأتي ذلك بهدف التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري بجمهورية اندونيسيا. بحسب الغرفة.

وأكدت الغرفة أن الشركات ساهمت في تصنيفها بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجالات الثروة البحرية والسمكية.

في حين أكدت ضرورة العمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بدولة ليبيا تسهم في رفع مستوى وجودة الثروة البحرية.

وتنويع الاقتصاد الوطني تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.