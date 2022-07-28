“شكشك” يبحث سُبل استكمال المشاريع المتوقفة بالقطاع الصحي داخل مدينة صبراتة

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس اجتماعًا مع مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة ، ومدير عام مستشفى صبراتة التعليمي وبحضور عضو مجلس النواب عن المدينة ، ونائب رئيس هيئة المشروعات العامة ، بالإضافة إلى مدراء الإدارات المختصة بالديوان .

نوقش خلاله المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المركز والمستشفى التعليمي والتي تعيق سير العمل داخل هذين المرفقين الهامين ، كما تم بحث ومناقشة سبل استكمال المشاريع المتوقفة بالقطاع الصحي داخل مدينة صبراتة .

وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة إيجاد الحلول العاجلة والدفع بعجلة القطاع الصحي بالمدينة إلى الأفضل .

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