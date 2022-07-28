ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 0.2% إلى 1737.44 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس، بنسبة 0.2% إلى 1737.44 دولار للأوقية، بعد صعوده 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية، بالتزامن مع رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 19.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 890 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 2042.51 دولار للأوقية.