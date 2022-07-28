تعين أيمن المسماري مديراً لفرع مؤسسة النفط في ‎بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر ‏رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، قرارا يقضي بتعيين أيمن عبدالمولى المسماري مديراً لفرع المؤسسة في ‎بنغازي.

ونص القرار الذي أصدره بن قدارة على سريانه منذ تاريخ إصداره مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

والتقى فرحات بن قدارة منذ أيام بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون.

وأحاط مجلس الإدارة عون بالوضع العام للمؤسسة وأهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض معدلات الإنتاج والتصدير الحالية وأهم النقاط والأولويات للشركات التابعة للمؤسسة، وسبل دعمها وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي من أبرزها الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادته، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي.

كما أكد عون على أهمية قطاع النفط كونه قوت الليبيين. وشدد على ضرورة الحفاظ عليه وتطويره، مؤكداً على ارتباط النفط بالنمو الاقتصادي المأمول.