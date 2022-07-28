خلال اجتماعها مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.. “المنقوش” تؤكد على إهتمام الجانبين بتطوير آفاق التعاون بين البلدين

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

حيث أكدت “المنقوش” خلال الاجتماع على إهتمام الجانبين بتطوير آفاق التعاون بين البلدين، ووجهت بضرورة العمل على تسهيل منح التأشيرات الأمريكية للمواطنين الليبين الراغبين بالدخول إلى البلاد وعلى وجه الخصوص تأشيرات الطلبة الليبين .

ومن جانبه أكد “نورلاند” على أهمية العلاقات الليبية الأمريكية وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة .

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