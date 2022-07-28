ارتفاع النفط بمقدار دولار واحد للبرميل

أخبار ليبيا 24

ارتفع النفط، بمقدار دولار واحد للبرميل، اليوم الأربعاء، حيث أدى تقرير عن انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة وتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى تخفيف القلق بشأن ضعف الطلب ورفع وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.

وقالت مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل، أي أربعة أضعاف الانخفاض المتوقع.

وقال، ستيفن برينوك، من شركة بي في إم للسمسرة النفطية، بحسب رويترز: إن “من المؤكد أن يكون اليوم جلسة ثقيلة تتمحور حول الولايات المتحدة، إلى جانب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة”.

وارتفع خام برنت 91 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 105.31 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 96.14 دولار.

ارتفاع قياسي للنفط

وارتفع النفط هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 139 دولارًا للبرميل في مارس بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما زاد من مخاوف الإمدادات ومع تعافي الطلب من الوباء.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من انقطاع الإمدادات في ليبيا ونيجيريا والتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ارتفاع حاد في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو احتمال قال محللون إنه يحد من الارتفاع.

وقد يؤدي رفع سعر الفائدة بشكل كبير إلى زيادة القلق بشأن توقعات الطلب وارتفاع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.