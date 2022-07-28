خاص.. (PPP ليبيا) تُعلن عن فتح باب تسجيل الشركات الخاصة المحلية والدولية في كافة المجالات

أعلنت الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP ليبيا) عن فتح باب تسجيل الشركات الخاصة المحلية والدولية في كافة المجالات .

وذلك وفق بعض الشروط منها تقديم ملف يحتوي على كافة المستندات القانونية الخاصة بالشركة سارية المفعول لضمان سلامة الإجراء ومركزها المالي والقانوني، وتقديم ملف كامل عن نشاط الشركة شامل قائمة بالأعمال والمشاريع السابقة، وتعبئة نموذج التسجيل المرفق دفع رسوم التسجيل والتي قيمتها ( 1000 د.ل ) ألف دينار ليبي .

وكذلك تقديم الملفات إلى وحدة التسجيل بإدارة العمليات بمقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد بمنطقة الظهرة – طرابلس .

علماً بأن الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص ( PPP ليبيا ) لن تتعامل مستقبلًا في العطاءات والمناقصات إلا مع الشركات المسجلة لديها، كما تعلن الشركة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال كافة الأفكار والبرامج والمشاريع المقترحة لدراستها عن طريق برامج الشراكة مع القطاع الخاص .

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