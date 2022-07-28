عملية استئناف إنتاج النفط والغاز تسير بشكل جيد

أخبار ليبيا 24

أكدت، شركة “مليتة” للنفط والغاز، أن عملية استئناف الإنتاج تسير بشكل جيد، وفق ما جاء في منشور للمؤسسة الوطنية للنفط عبر فيسبوك.

وقالت المؤسسة، إن مسؤولي شركة “مليتة”، أكدوا أن عملية استئناف الإنتاج تسير بشكل جيد، إذ بدأ ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل إلى ميناء الزويتينة، تمهيدا لوصله بمحطة كهرباء شمال بنغازي، للمساهمة في تقليل أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

وتدير شركة “مليتة”، التي تأسست سنة 2008، عددٍ من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم.

وتساهم الشركة في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يغذي محطات توليد الكهرباء.

جاء ذلك، خلال اجتماع للمؤسسة الوطنية للنفط بشركة “مليتة” لمتابعة آخر المستجدات في سير عمليات الإنتاج.

وأضافت المؤسسة، أن الاجتماع، الذي عقد في حضور رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، ناقش كل الجوانب المتعلقة بالمحافظة على استمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته تدريجيا، بالتنسيق والمتابعة من قبل الادارات الفنية بالمؤسسة.

ومنذ تولي، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد لمهامه، استأنفت المؤسسة عمليات الإنتاج في مختلف الحقول، حيث أعلنت المؤسسة قبل أيام، إن إنتاج ليبيا من الخام سيرتفع إلى 1.2 مليون برميل يومي.