“الحبري” : قمنا بإعداد دراسة مبدئية بخصوص سعر الصرف.. وسندعو إلى اجتماع خلال الاسبوعين القادمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسعر الصرف

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” اليوم الخميس عن اجتماع رسمي سيتم خلال في الاسبوعين القادمين لتبادل وجهات النظر واتخاد القرارات اللازمة بخصوص سعر الصرف حتي لو امتنع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”عن الحضور.

وأكد “الحبري”: لم يصلنا أي رد من محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” فما يخص المناقشة السرية لسعر الصرف، لافتا إلى أن مركزي البيضاء قد قام بإعداد دراسة مبدئية عن سعر الصرف لمعالجة السياسة النقدية والإنفاق العام.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء أن التضخم المستورد أصبح يؤثر علي ليبيا وغيرها من الدول بمشاكل كثيرة بعد التطورات السياسية المتعلقة بحرب الروسية الأوكرانية.

