انخفاض  الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية  

أخبار ليبيا 24

سجل سعر صرف الدولار هبوطا بمقدر 20 درهما خلال تعاملات، اليوم الخميس، في السوق الرسمية مسجلًا 4.86 دينار، مقارنة بـ4.88 دينار، أمس الأربعاء.

وارتفع سعر اليورو بمقدار 20 درهما، مسجلًا 4.97 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، كما زاد الجنيه الإسترليني بمقدار 30 درهما مسجلا 5.92 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي بمقدار قرش لكل منهما ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار، على الترتيب.