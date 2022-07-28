رسو ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24- خاص

رست، اليوم الأربعاء، ناقلة نفطية في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من الخام إلى الصين، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الناقلة النفطية (ريدجيبوري كابتن دروجن) رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

ولفت إلى أن هذه الناقلة هي السادسة خلال شهر يوليو الجاري.

وأضاف المصدر، أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 210 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ويعتبر، ميناء الحريقة النفطي في طبرق، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية، ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967.