البلدي بنغازي يكشف استعداده للعمل على ملف الإسكان الشبابي وللأسر المُحتاجة

بنغازي 28 يوليو 2022 (وال)- كشف المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي اليوم الخميس، عن استعداد البلدية للعمل على ملف الإسكان الشبابي وللأسر المُحتاجة الذين قاموا بالتسجيل في منظومة القُروض في وقت سابق.

وقال المكتب – عبر صفحته في فيسبوك – إن البلدية بصدد العمل عليه وفق المعايير والأولويات المُتعلقة بتنفيذ البرنامج الإسكاني، وهي قيد التنفيذ طبقًا لما يُرد من المنظمومة ووفقًا للمعايير والشروط المُحددة والآلية المُعتمدة في هذا الشأن، وأنه سيُعلن عنها بكُل وضوح في أقرب وقت مُمكن. (وال) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال