ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بنحو 2% فوق مستويات 1750 دولاراً للأونصة ووصلت لأعلى مستوياتها في نحو شهر.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فإن ذلك يأتي بعدما أشار جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى احتمال أن يُبطئ البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة مما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1743.70 دولار للأونصة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأربعاء 28 يوليو تموز، في محاولة لتخفيف حدة أشد تضخم تشهده البلاد منذ الثمانينيات.

وقال باول إن زيادة أخرى “كبيرة بشكل غير عادي” في أسعار الفائدة قد يكون من المناسب طرحها في اجتماع السياسة في سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتُخذ بناء على البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الحين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% لأدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.38 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7% إلى 892.36 دولار كما ارتفع البلاديوم 2.9% إلى 2090.42 دولار.

The post أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى مستوى في شهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا