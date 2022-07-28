المؤسسة الوطنية تطلع على سير العمل بشركة الزاوية لتكرير النفط

اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس 28 مايو ، بمقر المؤسسة الوطنية بالعاصمة بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط “الصادق الجرمي” ، وأعضاء لجنة الإدارة ومديري الإدارات المالية والتخطيط بالشركة.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض النشاط العام للشركة، ومناقشة نشاط العملية الإنتاج ، والموقف على تنفيذ عدد من المشاريع التي تضمن إستمرار عمليات التشغيل والمحافظة على مستوى الإنتاج وزيادته، كما تطرق هذا الاجتماع إلى المتطلبات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالشركة و مناقشة الحلول المتاحة .
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التقابلية التي تعقدها المؤسسة هذه الأيام مع شركاتها لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سير عمليات الإنتاج.
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