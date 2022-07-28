العربي الجديد: مركزي ليبيا لا ينوي حالياً تغيير سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية

قال مصادر في مصرف ليبيا المركزي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إنه لا توجد نية حالياً لتغيير سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرين إلى عدم صحة ما يجري تداوله في وسائل التواصل حول الأمر.

وأكد أحد المصادر، وهو عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي في تصريح للموقع، أنه لا يوجد تغيير في سعر الصرف حتى تتعافى الإيرادات النفطية، التي تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام المصرف المركزي تعديل سعر الصرف مرة أخرى، ولكن برفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنهاية يوليو الجاري، ليصبح سعر الدولار 3.65 دنانير.

وخفضت ليبيا سعر الصرف مطلع عام 2021، بنحو 70% ليصل الدولار إلى 4.83 دنانير مقابل 1.5 دينار.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر لـ”العربي الجديد” إن سعر صرف الدولار مقابل العملة الليبية يعتبر عالياً جداً حالياً، ولا بد من تخفيضه لتحريك الأسواق، مضيفا أن خفض قيمة الدينار مطلع العام الماضي حقق بعض الجوانب الإيجابية منها حل أزمة السيولة النقدية جزئياً بعد استعادة النقود التي تسربت من حسابات المصارف، ولكن في المقابل لم يجر القضاء على السوق الموازية أو حتى تنظيمها عبر شركات صرافة رسمية.